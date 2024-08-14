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Yakalanan düzensiz göçmenlerin tamamı, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son günlerde gerçekleştirilen farklı operasyonlarda, Merkez ilçesi Kemalköy ve Uzgaç köyleri ile Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyünde toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Sorumluluk bölgesinde yapılan farklı operasyonlarda toplamda 19 düzensiz göçmen yakalandı.