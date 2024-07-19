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Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Meriç ve Lalapaşa ilçelerinde düzensiz göçmenleri yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Meriç İlçesi Küplü beldesi mülki sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 10, Lalapaşa İlçesi Hamzabeyli köyü Taşocağı mevkiinde yurt dışına kaçmaya çalışan 6 farklı uyruklu olmak üzere toplamda 16 düzensiz göçmen yakalandı.