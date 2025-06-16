Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, atama kararnamesiyle görev yerleri değişen Keşan, Enez ve Meriç kaymakamları ile ailelerine veda programı düzenledi, hizmetleri için teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ve Meriç Kaymakam Vekili Adnan Ayte ile ailelerine yönelik bir veda programı düzenledi.

Edirne Valiliği’nde gerçekleşen programa, kaymakamlar ve eşleri katıldı.

Samimi bir atmosferde geçen veda töreninde Vali Sezer, kaymakamların Edirne’deki görev sürelerinde gösterdikleri özverili çalışmaları övdü.

Vali Sezer, eğitimden sağlığa, emniyetten sosyal projelere kadar her alanda Edirne'ye sunulan katkıların unutulmayacağını belirterek, Edirneliler adına yeni görevlerinde başarılar diledi.

Vali Sezer, kaymakamların ilçelerinde gerçekleştirdiği projelerle bölge halkının yaşamına dokunduğunu vurguladı.

Program, kaymakamlara çiçek ve hediye takdimiyle devam etti.