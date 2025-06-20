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Uzayda Güçlü Türkiye... İmzalar TÜRKSAT 7A için atıldı

Uzayda Güçlü Türkiye... İmzalar TÜRKSAT 7A için atıldı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kıymetli meslek büyüğümüz, abimiz, mesai arkadaşımız Erdoğan Beypınar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.