Edirne’nin sınır kapılarında son bir haftada yolcu sayılarında rekor kırıldı. Kapıkule'den sonra bir haftada 38 bin 692 yolcu girişi gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliğinden son bir haftada sınır kapılaraından yolcu sayısı ile ile igili bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada yolcu sayılarında rekor kırıldığı da belirtildi.

Açıklama şöyle;

“Anavatana dönen vatandaşlarımızın işlemlerini ve geçişlerini hızlandırmak amacıyla her türlü tedbir alındı.

Kapıkule Sınır Kapımızda, 9005 binek araç ve 38 bin 692 yolcu girişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın anavatana dönüşlerinde yaşadıkları sorunları en aza indirmek için 1302 personelimiz görev yapıyor.

Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun olarak geçiş yaptığı Kapıkule Sınır Kapımızda peron sayımız 24’e çıkartıldı.

22 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarımızdan 141.478 bin araç ve 562.834 yolcu giriş yaptı.”