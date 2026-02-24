Müze Keşan'da düzenlenen Gençlik Buluşması, AK Parti üst düzey katılımıyla gerçekleşti. Gençler, fikirlerini paylaştı, geleceğe dair projeksiyonlarını tartıştı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da gençlerin enerjisi ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, Müze Keşan'ın tarihi atmosferinde düzenlenen anlamlı bir buluşmada bir araya geldi.

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ve genel merkez yetkililerinin katıldığı programda, gençlerin fikirleri ve ülkenin geleceğine dair heyecanları ön plana çıktı.

'Çaylar bizden, sohbet sizden' sloganıyla gerçekleştirilen buluşma, samimi sohbetler, dava bilinci ve gençlerin yüksek motivasyonu ile dikkat çekti. Programda katılımcılar, gençlerle tek tek sohbet ederek onların enerjisinin Türkiye'nin geleceği için en büyük umut kaynağı olduğunu vurguladı.

ANKARA VE BÖLGE TEMSİLCİLERİ KATILDI

Etkinliğe, Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal'ın yanı sıra İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, İpsala İl Genel Meclis Üyesi Hakan İlkdoğmuş, il ve ilçe gençlik kolları yönetimleri ile kadın kolları temsilcileri, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer, Marmara Bölge Koordinatörü Zeki Tutlubük ve Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu katıldı.

Gençlik Buluşması'nda birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Katılımcılar, gençlerin Türkiye Yüzyılı vizyonuna olan inancını tazeleyerek, birlikte daha güçlü ve kararlı bir yürüyüş sürdüreceklerinin altını çizdi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.