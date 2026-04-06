Edirne'nin Keşan ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla atılan adımlar sahada karşılık buluyor. Yörük Mahallesi sakinlerinin merakla beklediği Aile Sağlığı Merkezi (ASM) projesi için yer tespit ve inceleme süreci resmen başladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Yörük Mahallesi'nde yapımı planlanan Aile Sağlığı Merkezi için ilgili kurum müdürleriyle birlikte saha incelemesinde bulundu. Projenin hayata geçeceği noktada teknik değerlendirmeler yapan heyet, inceleme sonrası mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri yerinde dinledi.

İlçenin gelişimine paralel olarak artan sağlık ihtiyacını karşılamak üzere planlanan yatırımlar hız kazandı. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, beraberindeki heyetle birlikte Yörük Mahallesi'ni ziyaret ederek planlanan yeni sağlık tesisinin detaylarını yerinde inceledi.

İnceleme gezisine; Kaymakam Aziz Mercan'ın yanı sıra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin ve İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Kerem Akdağ katıldı. Heyet, mahallede kurulması planlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin konumu, ulaşılabilirliği ve teknik altyapısı üzerine görüş alışverişinde bulundu. Dr. Hakan Çetin, merkezin bölgedeki hasta yükünü hafifleteceğini ve vatandaşlara modern bir ortamda hizmet sunulacağını belirtti.

VATANDAŞLARLA SAMİMİ SOHBET

Saha çalışmalarının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Mercan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mahalle kahvesinde ve sokakta bölge halkıyla sohbet eden Mercan, vatandaşların talep ve isteklerini tek tek not aldı. Devletin tüm imkanlarıyla halkın yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Aziz Mercan, mahalledeki sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar üzerine de değerlendirmelerde bulundu.