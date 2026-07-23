Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Han, ilçeye yeni atanan Kaymakam Mustafa Ayvat'ı makamında ziyaret etti.

AĞRI (İGFA) - Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Han, ilçede görevine başlayan Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen görüşmede, ilçenin ekonomik ve ticari gelişimi, iş dünyasının beklentileri ve kamu kurumlarıyla yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VURGULANDI

Ziyarette, Doğubayazıt'ın sahip olduğu ticaret, lojistik ve sınır kapısı potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. İlçenin ekonomik kapasitesini artıracak projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, nazik ev sahipliği dolayısıyla Kaymakam Mustafa Ayvat'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.