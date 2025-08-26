Edirne'nin Keşan ilçesinde Yeni Mescit Mahallesi, halkın talebi ve 5 bin imzanın ardından resmen Yörük Mahallesi oldu. Muhtar Samet Borazan, sürecin tamamlandığını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan’ın Yeni Mescit Mahallesi, toplanan 5 bin imzanın ardından Yörük Mahallesi adını aldı.

Mahalle Muhtarı Samet Borazan, 15 yıl önceki bölünmelerle Roman Mahallesi’nin üçe ayrıldığını, kalan sakinlerin çoğunlukla eski Yörük Mahallesi’nden olduğunu belirtti.

İlk imza kampanyası çelişkiler nedeniyle reddedilmiş olsa da, ikinci başvuruda talep kabul edildiğini belirten Muhtar Borazan, “Edirne Valisi, Keşan Kaymakamı ve Belediye Başkanı’nın desteğiyle isim değişikliği resmiyet kazandı. Tabelalar değişecek” dedi.

Muhtar Borazan, Vali Yunus Sezer, Kaymakam Aziz Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, meclis üyeleri ve Tüm Roman Dernekleri Genel Başkanı Fahrettin Savcı’ya teşekkür etti.