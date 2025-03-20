Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Büyük Cami ve Yeni Mescit mahallelerinde üç farklı adrese şüphe üzerine durdurulan şahısların üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin iki mahallede farklı zaman aralıklarında durumlarından şüphe üzerine durdurulan O.B, S.A ve G.Ş adlı şahısların üst aramaları gerçekleştirildi.

O.B. adlı şahsın Büyük Camii Mahallesi'ndeki devriyedeki yaptığı üst aramasında; 0,19 gram metanfetamin (alüminyum folyo içinde), 1,47 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirilirken, aynı mahallede farklı zamanda durdurulan G.Ş adlı şahsın üzerinden ise 3,21 gram kimyasala bulamuş tütün ele geçirildi.

Bu arada Yeni Mescit Mahallesi, Huzur Sokak’taki devriyede ise S.A. adlı şahsın üst aramasında da 2,48 gram kimyasala bulanmış tütün (peçete içinde), 0,11 gram metanfetamin (alüminyum folyo içinde) ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceğini belirtirken, vatandaşların güvenlik güçleriyle iş birliği içinde olmaları, herhangi bir şüpheli durumu ihbar etmeleri önemle vurgulandı.