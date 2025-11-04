Gayrimenkul sektörünün 'uzmanlık merkezi' olmak amacıyla kurulan Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER), aylık üye bilgilendirme toplantısında gayrimenkul hukuku uzmanı Av. Kerem Berke Vural'ı ağırladı.

BURSA (İGFA) - Av. Kerem Berke Vural, YAPİDER üyelerine, tapu işlemlerindeki düşük beyan edilen satış bedelleri başta olmak üzere gayrimenkul hukuku, kentsel dönüşüm mevzuatı, kira sözleşmeleri, sözleşmelerde tarafların hak ve sorumlulukları, tahliye davaları, kira artışları ve kira tespit uyuşmazlıkları konularında bilgiler paylaştı.

Toplantının açılışındaki konuşmasında, inşaat ve gayrimenkulün 250 yan faaliyet alanına ve 6 milyon çalışana sahip dev bir sektör olduğunu söyleyen YAPİDER Başkanı Sevcan İlici, 'Bu devasa sektörün en önemli paydaşlarından biri de profesyonel gayrimenkul danışmanları, yani yatırım profesyonelleridir. Bu anlamda çok sık değişen mevzuat ve uygulamalar hakkında, bilhassa hukuki konularda üyelerimizi bilgilendirmeyi çok önemsiyoruz. Son dönemde tapu işlemlerinde düşük gösterilen satış bedelleri konusu çok sık gündeme geliyor. Tapuda düşük satış bedeli beyanı risklidir' dedi.

YAPİDER'in üye bilgilendirme toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan Av. Kerem Berke Vural son günlerin gündemdeki konusu olan tapu işlemlerindeki düşük beyan edilen bedeller konusuna değinirken, 'Düşük gösterilen satış bedeli, işlemin muvazaalı olduğu iddiasını güçlendirir ve satışın iptal edilmesi riskini artırır. Gerçek satış değerinin beyan edilmemesi, tarafların yasal güvenliğini ortadan kaldırır. Vergisel açıdan, düşük beyan halinde tapu harcı ve gelir vergisi için ayrı ayrı cezalar uygulanır' dedi.

Tapu harcı cezasının vergi aslına ek olarak yüzde 25 oranında, gelir vergisi cezası ise yüzde 100 oranında vergi ziyaı cezası şeklinde uygulandığını ifade eden Av. Kerem Berke Vural, 'Ayrıca gecikme faizi de bu tutarlara eklenerek önemli mali yükler oluşturur. Gayrimenkul yakın dönemde alınmışsa, düşük beyan ileride satıcıya fiktif kazanç üzerinden yüksek vergi ödetebilir. 'Alırken düşük gösterir, satarken de düşük gösteririm' düşüncesi hukuken geçerli ve güvenli bir yöntem değildir' şeklinde konuştu.

Av. Kerem Berke Vural açıklamasını, 'Banka kredisi veya ekspertiz raporları sayesinde gerçek satış değeri tespit edilip cezai işlem uygulanabilir. Vergi dairesi tarafından yapılan tarhiyatlara karşı uzlaşma başvurularak indirim talep edilebilir. Cezanın hatalı olduğu düşünülüyorsa 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Vergi cezalarını ortadan kaldırmak ya da yanlış beyanın hukuki sonuçlarınakatlanmamak için taraflar gösterdikleri bedelin düzeltilmesini talep edebilir. Taraflar, 371. madde kapsamında 'pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak eksik beyanı düzeltip cezaları hafifletebilir. Sonuç olarak, tapuda satış bedelinin gerçeğe uygun şekilde beyan edilmesi hem hukuki güvenlik hem de mali sorumluluk açısından hayati önem taşır' diyerek tamamladı.

YAPİDER'in üye bilgilendirme toplantısı soru-cevap bölümüyle sona erdi.