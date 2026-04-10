Keşan Raşit Efendi İlkokulu, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve Dünya Sağlık Günü ile Türkiye Sağlık Haftası'na dikkat çekmek amacıyla bugün anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okulun farklı kulüplerinin iş birliğiyle düzenlenen farkındalık korteji, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla Keşan sokaklarını renklendirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Raşit Efendi İlkokulu bünyesindeki dört kulüp, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla dev bir farkındalık korteji düzenledi. Müze Keşan önünden başlayan yürüyüşte öğrenciler, 'Sağlık Hayattır' mesajını tüm ilçeye taşıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler' planı çerçevesinde hazırlanan etkinlik; Trafik Güvenliği ve İlkyardım, Spor, Yeşilay ile Sağlık-Temizlik ve Beslenme kulüplerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. 2/D, 3/A, 3/B ve 4/B şubelerinden oluşan kalabalık bir grup; öğretmenleri ve velileriyle birlikte toplum sağlığı bilincini artırmak için bir araya geldi.

Müze Keşan önünden start alan kortej, şehrin en işlek noktalarından geçerek vatandaşların ilgisini çekti.

Katılımcılar, Hastane Caddesi, Önder Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi boyunca pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüyerek sağlıklı yaşam vurgusu yaptı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Parkı'nda son buldu.

EĞİTİM VE HAREKET BİR ARADA

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirdiğini ve sağlıklı yaşamı bir hayat tarzı haline getirmelerine yardımcı olduğunu belirtti. Kortej sonunda bir araya gelen öğrenciler, hem hareket etmenin keyfini çıkardı hem de çevrelerine örnek bir davranış sergiledi.