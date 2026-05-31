SASKİ, geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağış sonrasında Geyve Dereköy'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar gören içme suyu hatlarını yenilemek için bayramda mesaisini sürdürdü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve'de yaşanan sel felaketinin ardından altyapıda oluşan hasarları hızla gidermek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek için çalışmalara başladı.

Selden etkilenen Geyve Dereköy Mahallesi'nde ekipler, zarar gören altyapı ağını onarmak amacıyla hızla harekete geçti. Yol kaymaları ile birlikte altyapı hatlarında oluşan durumun vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilememesi için bayramda da yoğun mesai harcandı.

KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çalışmalar kapsamında sadece yüzeysel bir onarım değil tam kapsamlı bir yenileme gerçekleştiriliyor. Bölgenin içme suyu ana şebekesi ve depoya su ileten taşıyıcı isale hattı yeniden imal edilerek sistem çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşturuluyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Yoğun yağışların etkisinde kalan bölgemizin altyapısında kesintisiz bir iletim sağlamak için 7/24 sahadayız. Geyve'de inşa ettiğimiz güçlü altyapı ağı ile ilçemizi yoğun yağışlara karşı güvenli hale getiriyoruz' ifadeleri kullanıldı.