Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı yatırımları kapsamında yaya güvenliğini ve şehir estetiğini önceleyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Altınordu ilçesine bağlı Akyazı, Şahincili, Bucak ve Cumhuriyet mahalleleri ile Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde kapsamlı kaldırım çalışmaları gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, zamanla deforme olan ve kullanım ömrünü tamamlayan kaldırımlar yenilenerek modern ve dayanıklı hale getirildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte hem yayaların güvenliği artırıldı hem de mahallelerin çehresi daha estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarda hayata geçirilen kaldırım çalışmaları sayesinde vatandaşların günlük yaşamı kolaylaşırken, ulaşım daha konforlu hale getirildi. Engelli bireylerin kullanımına uygun olarak düzenlenen kaldırımlarla erişilebilirlik de ön planda tutuldu.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kaldırım ve üstyapı çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.