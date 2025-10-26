Edirne Keşan'da İlçe Sağlık Müdürlüğü, öğrencilerde sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla farkındalık eğitimleri düzenledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da Diyetisyen Büşra Akyol Akkaya tarafından yürütülen eğitimler; Anafartalar İlkokulu, Beyendik İlkokulu-Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi öğrencilerine verildi.

Eğitimlerde, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı bir beden ve zihin için önemi, obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıklarından korunmada hareketin rolü anlatıldı. Ayrıca dengeli beslenmenin yalnızca kilo kontrolü için değil, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak için de büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Diyetisyen Akkaya, öğrencileri sebze, meyve, tam tahıl, baklagil, süt ürünleri ve sağlıklı protein kaynaklarına yönlendirerek aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararlarına dikkat çekti.

Eğitimlerin amacı, çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak ve hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak olarak belirtildi.