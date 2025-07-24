Keşan’da yaşayan Aytekin Demirden, doğuştan skolyoz, beyin şantı, omurga bozukluğu gibi birçok rahatsızlığı bulunan oğlu Hilmi Demirden için yıllardır sürdürdüğü mücadeleyi anlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Aytekin Demirden, doğuştan ağır hastalıklarla mücadele eden oğlu için 8 yıldır devlet kurumlarıyla sürdürdüğü mücadelenin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Demirden, oğlunun bebekliğinden bu yana kurumların masa başındaki ihmaliyle uğraştığını belirterek, "Oğlum skolyoz hastası, kafasında şantla yaşıyor, sol ayağında kısalık var, belinde kıl dönmesi var. Eve öğretmen geliyor, eğitimini öyle sürdürüyoruz. Oğlumu sünnet bile ettiremedim” dedi. Aytekin Demirden, oğlunun yüzde 78 ağır engelli raporunun sonradan yüzde 70’e, ardından yüzde 67’ye düşürüldüğünü ve ağır engelli statüsünün kaldırıldığını belirterek, “Bu çocuk daha ağır hastayken raporu neden düşüyor? Puan vermediler. Keşan, Edirne, İstanbul hepsini denedim” diye konuştu.

“TEDAVİ MÜMKÜN AMA MADDİ GÜCÜMÜZ YOK”

Demirden, İstanbul ve Bursa’daki hastanelerle yaptığı görüşmelerde tedavi masraflarının 100 bin TL ile 600 bin TL arasında değiştiğini, bu paraları bulmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, “Edirne yapamadı, İstanbul’da doktor bulduk ama gene ücretli. Bursa 600 bin TL diyor. Robot ameliyat olsa 100 bin TL istiyor.” sözleriyle çaresizliğini dile getirdi.

Çocuğunun sağlığının devletin sorumluluğu olduğunu ifade eden Demirden, "Her yere başvurdum, sonuç alamadım. Rapora da, tedaviye de, yardıma da el atılması lazım.. Bu hastalık zengin işi, fakirin çaresi yok. Buradan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na sesleniyorum. Oğluma gerekli desteği versin ve çocuğumun ameliyatını gerçekleştirmeme yardımcı olsun” dedi.

Bu arada yapılan araştırmalara göre Keşan Kaymakamlığı’na Demirden’in yaptığı her başvuruda kendisine katkı sağlandığı ama bu rakamın oğlunun tedavisi için yetersiz kaldığı ve kendisinin oğlunun tedavisi için her türlü başvuruda bulunduğu da öğrenildi.