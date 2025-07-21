Keşan Belediyesi’nin Önder Caddesi’ndeki kaldırım düzenleme çalışmaları sırasında ağaçların kesilmesi, vatandaşların tepkisini çekerken, çevre duyarlılığı çağrısı yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi’nin Önder Caddesi’nde başlattığı kaldırım yenileme çalışmaları, cadde üzerindeki ağaçların kesilmesi nedeniyle bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Yıllardır gölge sağlayan ağaçların kökünden kesilmesi, çevreye duyarlı vatandaşlar tarafından eleştirildi.

“AĞAÇSIZ KALDIRIM İSTEMİYORUZ”

Vatandaşlar, “Yazın gölge sağlayan ağaçlar yok ediliyor. Her yer betona boğuluyor, yeşil alanlar kayboluyor,” diyerek tepki gösterdi. Bazı bölge sakinleri, kaldırım düzenlemesine karşı olmadıklarını ancak ağaç kesiminin çözüm olmaması gerektiğini belirtti. “Belediye çevre düzenlemesi yaptığını söylüyor ama ağaçları kesiyor. Başka bir çözüm bulunamaz mıydı?” serzenişleri dile getirildi.

Önder Caddesi sakinleri, ağaç kesimlerine ilişkin Keşan Belediyesi’nden detaylı bir açıklama talep etti. Çalışmalarda çevreye daha duyarlı bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulunuldu.