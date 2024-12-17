Edirne Keşan Lisesi’nin 2000 mezunları gerçekleştirilen bir yemekte buluştu.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Lisesi’nin 2000 mezunları düzenlenen yemekle bir araya gelerek geçmişi yad etti ve hasret giderdi. Gecede bu etkinliğin bundan sonraki yıllarda da devam ettirilmesi konusunda karar alındı.

Yemek gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlenmeleri ile devam etti. 2000 yılı mezunları bu organizasyonu gerçekleştirdiği için Neval Kiraz Çelebi’ye çok teşekkür ederek bu organizasyondan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.