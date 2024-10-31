Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması sonucu aranmakta olan bir şahıs yakalandı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan'da İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde gerçekleştirilen rutin kontrolde, şüpheli durumdaki T.Y. adlı şahıs gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamalarda T.Y.'nin Bakırköy Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Kasten Yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan T.Y., işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.