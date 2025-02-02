Müze Keşan, sömestir tatilinde çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklere ev sahipliği yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da çocuklar, sömestir atölyelerini dolu dolu geçirdi.

Müze Keşan'da 200'den fazla çocuk eğlenerek öğrendi.

Yoga atölyesinde bedenlerini keşfedip nefes teknikleriyle rahatlamayı öğrenirken, Fun&Learn İngilizce oyun atölyesinde yabancı dili eğlenceli bir şekilde deneyimledi.

Boncuk takı atölyesinde hayal güçlerini rengarenk tasarımlara dönüştüren minikler, takvim atölyesinde mevsimleri kendi renkleriyle yorumladı. Müzede ara-bul etkinliği ile de müzenin farklı köşelerine gizlenmiş ipuçlarını arayarak dikkat becerilerini geliştirirken tarihi eserleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü belirten Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, “Çocuklarımızın müzede hem eğlenip hem öğrenmesi bizleri çok mutlu etti. Onların ilgisini görmek, müzenin yaşayan bir kültür alanı olduğunu hissetmek bizim için çok değerli. Önümüzdeki dönemde de çocuklar ve aileleri için yeni etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz,” dedi.

Atölyelerin yanı sıra, ocak ayı boyunca 5 binden fazla ziyaretçi Müze Keşan’ı ziyaret ederek Keşan’ın tarihi ile buluştu. Müze yetkilileri, yoğun ilgi gören etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirterek, katılım gösteren çocuklara, ailelere ve eğitmenlere teşekkür etti.