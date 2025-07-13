Edirne’de jandarma ekipleri, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan, “kasten yaralama” ve “kasten öldürme” suçlarından aranan iki kişiyi sınır hattında yakalayarak gözaltına aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında düzenlediği devriye faaliyetlerinde önemli bir başarı elde etti.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri’nin gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi sırasında, ağır suçlardan aranan iki şahıs sınır hattında yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde, biri “kasten yaralama” suçundan 4 yıl 30 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, diğeri ise “kasten öldürme” suçundan aranan iki firari, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Jandarma yetkilileri, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, asayişin sağlanması ve yasadışı faaliyetlerde bulunanların adli makamlara teslim edilmesi için titiz ve gayretli çalışmalarımıza, halkımızın desteğiyle aralıksız devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.