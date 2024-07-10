Edirne İl Jandarma Komutanlığı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarının önlenmesi ve en aza indirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarının önlenmesi ve en aza indirilmesi için Jandarma personelince vatandaşlara orman yangınları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Orman Yangınlarına Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler: Ormanlarda, izin verilen piknik alanları dışında piknik yapılmamalıdır. Ormana çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atılmamalıdır. Ormanlık alanlarda sigara içilmemelidir. Tarladan ve bahçelerden çıkan otlar yakılmamalıdır.