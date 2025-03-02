Edirne İpsala’da 2023-2024 eğitim öğretim yılında başarılı çalışmalara imza atan okul idarecileri ve öğretmenler, Başarı ve Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi. Belgeler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin tarafından takdim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’da 2023-2024 eğitim öğretim yılında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan okul idarecileri ve öğretmenler, Başarı ve Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin’in katılımıyla gerçekleşti ve eğitimcilerin özverili çalışmaları takdirle karşılandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, başarılı eğitimcilerin ödüllendirilmesinin motivasyonu artıracağını ve bölgedeki eğitim kalitesini yükselteceğini vurgularken, İpsala’da eğitim alanındaki başarıları teşvik etmek amacıyla bu tür ödüllendirme programlarının devam edeceği bildirildi.