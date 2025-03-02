Türkiye genelinde 22 bin 586, İstanbul Asya bölgesinden ise bin 789 proje başvurusunun yapıldığı TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul Asya Bölge Finalleri Sergisinde dereceler belli oldu. Sakarya'dan liseli öğrenciler bölge finallerinde 4 derece elde etti.SAKARYA (İGFA) - TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Prokeleri Yarışması'nda başvurular jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam 100 projenin bölge yarışmasına katıldığı süreçte elemeler sonrası, Sakarya bu alanda 600 proje arasından 7 proje ile bölge sergisine katılmaya hak kazandı.

Bölge Sergisi” ne katılan okulların elde ettiği dereceleri açıklayan İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedefleri doğrultusunda bilgisini beceriye dönüştüren gençlerin başarılarını takdirle karşıladıklarını ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Müdür Bakırtaş, dereceye giren öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik etti.

İşte dereceye girenler..

1-Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi-Psikoloji-İkincilik (Danışman Öğretmen Barış Örgen)

2-Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi-Tarih-İkincilik (Danışman Öğretmen Barış Örgen)

3-Karasu Atatürk Anadolu Lisesi-Sosyoloji-Üçüncülük.( (Danışman Öğretmen Ayşegül Örgen)

4.Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi – Biyoloji- Üçüncülük (Danışman Öğretmen Mecit Baştan-Azer Yurtkulu)