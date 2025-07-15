Edirne ASKF Başkanı Muzaffer Yıldırım, futbol paydaşlarını tek çatı altında toplayacak bina için belediyeden yer tahsisi aldıklarını ve 1 milyon TL borcu kapattıklarını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Muzaffer Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında son bir yılın faaliyetlerini ve hedeflerini açıkladı.

Edirne’de futbol paydaşlarını bir araya getirmek için Edirne Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin binasının tahsis edildiğini belirten Yıldırım, “57 metrekarelik prefabrik bina yapacağız. ASKF, Hakemler Derneği, Antrenörler Derneği ve Futbol İl Temsilciliği’ni tek çatı altında toplayacağız. Mevcut binayı ikiye bölerek konferans salonu oluşturacağız” dedi.

1 MİLYON TL BORÇ KAPATILDI

Yıldırım, göreve geldiklerinde devralınan 1 milyon TL’lik borcun tamamen ödendiğini, SGK ve vergi borçları dahil hiçbir yükümlülük kalmadığını ifade etti. Kulüplere 250 bin TL destek sağlandığını da ekledi.

430 MAÇ VE TÜRKİYE’DE BİR İLK

Bir sezonda BAL Ligi, Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör Lig ile U kategorilerinde 430 resmi maç organize ettiklerini belirten Yıldırım, “Antrenör sözleşme ücretlerini Türkiye’de ilk kez bir ASKF olarak biz üstlendik, yaklaşık 250 bin TL ödeme yaptık” diye konuştu.

Yıldırım, Edirne’nin yeni yerleşim bölgelerine Lüleburgaz modeli spor kompleksi kazandırmak için belediye ve valilikle görüştüklerini söyledi.

Ayrıca, Edirne Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı sertifikalı ilk yardım kursları düzenlediklerini, Sırbistan, Yunanistan ve Portekiz ile Erasmus projelerinde ortak olacaklarını duyurdu.