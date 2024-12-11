Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen iki kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, maddi ve manevi kayıplara yol açan ve diğer suçlara zemin hazırlayan kaçak kazı olaylarına karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, kaçak kazı yapan iki şahıs suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerinde ve olay yerinde yapılan aramada; baş feneri, ruhsatsız tabanca şarjörü, av tüfeği, av tüfeği fişeği, kalem pil, çizme, el testeresi, yağmurluk, su terazisi, çanta, çekme halatı, elektrik bandı, eldiven ve nacak gibi çok sayıda kazı aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan adli süreçte şüpheliler tutuklandı.