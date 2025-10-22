Edirne Belediyesi'nin dev sosyal yatırımı olan 'Mutfak Edirne' Gıda Üretim ve Lojistik Merkezi, kapılarını açmaya hazırlanırken, Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan projenin kente katacağı değeri ve vizyonu anlattı.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Yaklaşık bin metrekarelik dev bir alana kurulan merkezin, Edirne'nin sadece lezzet standardını değil, sosyal dayanışma gücünü de artıracağını vurguladı.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tesisin en önemli amacının 'halkımıza en uygun fiyatla, en yüksek kalitede hizmet sunmak' olduğunu belirtti.

Günlük 15.000 kişilik yemek yapabilme kapasitesine sahip olacak merkezle ilgili konuşan Başkan Gencan, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştıkları bir vizyonu hayata geçirdiklerini belirterek, 'Mutfak Edirne, bizim için sadece bir mutfak değil, bir 'üretim ve dayanışma merkezi'dir. Sıcak pişirme, soğuk alan, depo ve sosyal birimleriyle tam 1000 metrekareye yayılan bu modern tesis, Edirne'nin sosyal belediyecilik anlayışına yeni bir boyut getirecek. Artık sosyal tesislerimizde sunulan tüm lezzetler, yüksek gıda güvenliği ve hijyen standartlarında, son teknoloji ekipmanlarla hazırlanacak. Böylece Kent Lokantası'ndan Gölet Restoran'a kadar her noktamızda standart lezzeti ve kaliteyi halkımıza en uygun fiyat dengesiyle sunabileceğiz. Yüksek kapasiteli alımlarımız sayesinde maliyetleri düşürecek ve elde ettiğimiz bu avantajı doğrudan hemşehrilerimize yansıtacağız' diye konuştu.

'AFET ANINDA KENTİN HİZMETİNDEYİZ'

Projenin sosyal boyutuna da dikkat çeken Gencan, özellikle afet ve kriz durumlarında merkezin kritik bir rol üstleneceğini belirtti.

Söz konusu tesisin en hayati görevlerinden birinin olası afet durumlarında kentin hizmetinde olması gerektiğini ifade eden Başkan Gencan, '7 gün 24 saat esasında çalışacak olan Mutfak Edirne, acil durumlarda on binlerce kişiye sıcak yemek ve lojistik destek sağlama gücüne sahip olacak. Ayrıca Öğrenci Yemekleri, lokma dağıtımı, taziye pilavı gibi tüm sosyal projelere daha kolay ve etkin destek verme imkânı bulacağız. Gıda Mühendisimiz, Diyetisyenimiz ve 7 şefimizle beraber toplam 24 kişilik uzman kadromuzla, bu şehir için gece gündüz çalışacağız' dedi.

Gencan sözlerini, 'Mutfak Edirne, Edirne Belediyesi'nin 'Marka'laşma sürecine de önemli bir katkı sunacak, ürün çeşitliliğini artıracak ve sofralarımıza lezzet, kentimize değer katacaktır. Çok yakında kapılarımızı Edirne halkına açıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun' diyerek tamamladı.