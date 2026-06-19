UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 'Edebiyat Şehri' unvanını taşıyan ilk ve tek Türk şehri olan Kahramanmaraş, İstanbul'da düzenlenen programla tanıtıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören gibi edebiyatçılarla özdeşleşen Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edildi.

Kahramanmaraş'ın bu önemli başarısı dolayısıyla düzenlenen programa, Mehmet Nuri Ersoy ile Fırat Görgel ev sahipliği yaptı. Programa ayrıca Mükerrem Ünlüer, Hüseyin Yayman, Mustafa Demir, Vahit Kirişci, Mehmet Akif Kireçci ile çok sayıda akademisyen, yazar ve davetli katıldı.

Programda, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilme süreci, şehrin köklü edebiyat geleneği ve kültür odaklı kalkınma vizyonu ele alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Etkinlikte, Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği tebrik mesajı da paylaşıldı. Erdoğan mesajında, Kahramanmaraş'ın şiir, düşünce ve edebiyat alanındaki köklü mirasının uluslararası düzeyde tescillendiğini belirterek, bu unvanın yalnızca şehir için değil, Türkiye'nin kültürel zenginliği açısından da önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO üyeliğinin yalnızca bir unvan olmadığını, aynı zamanda kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Bakan Ersoy, Kahramanmaraş'ın güçlü edebiyat geleneği sayesinde bu başarıyı hak ettiğini vurgulayarak, üyelikle birlikte şehrin dünya genelindeki diğer edebiyat şehirleriyle daha güçlü iş birlikleri geliştireceğini, kültür turizmi, yayıncılık ve yaratıcı endüstriler alanlarında yeni imkânlar elde edeceğini söyledi.

'ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNE YAPILMIŞ BİR YATIRIM'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise UNESCO tarafından verilen 'Edebiyat Şehri' unvanının, kentin kültürel hafızasının ve edebiyat mirasının uluslararası ölçekte kabul gördüğünün göstergesi olduğunu ifade etti. Başkan Görgel, bu unvanı yalnızca kültürel bir başarı olarak değil, şehrin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini belirterek, Kahramanmaraş'ı edebiyat müzeleri, kütüphaneler, kültür rotaları ve sanat projeleriyle dünyanın önde gelen edebiyat şehirlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıda yapılan sunumlarda, UNESCO üyeliğinin Kahramanmaraş'a sağlayacağı kültürel, sosyal ve ekonomik katkılar değerlendirildi.

Dünya genelindeki edebiyat şehirleriyle kurulacak iş birlikleri, uluslararası kültür projeleri, kültürel diplomasi faaliyetleri ve yaratıcı endüstrilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.