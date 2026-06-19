Bursa'da Yenişehir Belediyesi, 21 Haziran Pazar günü Belediye Başkanı Ercan Özel rehberliğinde Cennet Kanyonu'nda doğa yürüyüşü düzenleyeceğini duyurdu. Günece'den Yarhisar'a uzanacak etkinlik için son başvuru tarihi 20 Haziran.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesine en önemli doğal zenginliklerinden biri olan ve her yıl Türkiye'nin dört bir yanından binlerce doğasever ağırlayan Cennet Kanyonu, bu kez Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

21 Haziran 2026 Pazar günü düzenlenecek yürüyüş programı, doğanın kalbinde unutulmaz anlara sahne olacak.

GÜNECE'DEN YARHİSAR'A UZANAN MACERA

Günece Mahallesi'nden başlayıp şelaleleri, serin suları ve nefes kesen manzaralarıyla ünlü Cennet Kanyonu'nu aşarak Yarhisar'da sona erecek olan parkur, katılımcılara hem zorlu hem de keyifli bir macera sunacak. Ekip ruhunun ön planda olacağı etkinlikte, su geçişleri ve doğa yürüyüşlerinin yanı sıra katılımcılara yemek ikramında da bulunulacak.

SON BAŞVURU 20 HAZİRAN!

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, herkesi bu eşsiz deneyimi yerinde yaşamaya davet ederek, 'Yenişehir'imizin saklı cennetlerini hep birlikte keşfetmek, doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı yürüyüşümüze bekliyoruz' çağrısında bulundu.