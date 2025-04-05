AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar yarı finalinde İzmir’de VakıfBank ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-27, 25-22, 25-18 ve 15-10 skorlarla 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.İSTANBUL (İGFA) - Yarı final karşılaşmasının ilk setinde, üstünlüğü elden bırakmayan Eczacıbaşı Dynavit, Tijana Boskovic’ten aldığı 6 hücum ve 1 blok sayısıyla seti 25-18 kazanarak durumu 1-0’a getirdi.

Kıran kırana geçen ikinci sette de etkili hücumlarını sürdüren turuncu beyazlı ekip bu sette Jovanna Stevanovic ile etkili ataklar bulsa da rakibi seti 27-25 kazanarak eşitliği buldu.

Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular başarılı oyun organizasyonu ve ataklarıyla eşitliği bozarak seti 25-22’lik kazandı ve 2-1 öne geçti.

Set boyunca mücadelesini sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, zaman zaman üstünlük kursa da 4. Seti rakibine karşı 25-18 kaybetti ve durum 2-2 oldu.

Karşılaşmanın karar seti olan 5. Sette Eczacıbaşı Dynavit etkili ataklarıyla seti 15-10 ve maçı da 3-2 kazanarak adını yeniden AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar finaline yazdırdı.

Aldığı 25 sayıyla kaptan Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu, 11 sayıyla Katrhyn Boden galibeyin kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular toplamda 18 blok ve 5 servis sayısı elde etti.

Eczacıbaşı Dynavit’in final rakibi Fenerbahçe Medicana

AXA Sigorta Kupa Voley Final Karşılaşması 5 Nisan Cumartesi günü 16.00’da İzmir Halkapınar Spor Kompleksinde oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit’in final rakibi ise Fenerbahçe Medicana olacak.