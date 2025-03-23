Bilecik’te, Kuruluştan Kurtuluşa Şanlı Bayrağımız ve Ecdat Toprağımız Ertuğrul Gazi Külliyesi’nden Çanakkaleye gönderildi. Milli sürüş Programı kapsamında toplanan yüzlerce motosiklet sürücüsü, Vali Aygöl’ün katılımıyla düzenlenen törenin ardından Çanakkale’ye uğurlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Tarihi yolculuk öncesi kısa bir konuşma yapan Vali Aygöl, bu anlamlı etkinliğin ecdada minnet ve vatan sevgisinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Aygöl, “Bilecik, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. Bugün burada bir araya gelerek, ecdadımıza olan vefamızı bir kez daha gösteriyoruz. Şanlı bayrağımız ve ecdat toprağımızı, bu kutsal yolculukla kurtuluş destanlarının yazıldığı şehir Çanakkale’ye taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Gazi Külliyesi’nden dualarla uğurlanan motosiklet konvoyu, güzergâh boyunca büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında Bilecik’ten alınan toprak ve Türk bayrağı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman’a teslim edildi.

Bu anlamlı yolculuk geçmişten bugüne uzanan bağı güçlendirmesi, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor.