Edirne'nin Keşan ilçesinde yapıldığı günden bu yana, çok sağlam olmadığı iddiaları ile gündeme gelen, ancak birçok esnafın dükkân kiraladığı ve işlettiği Ali Paşa Halk Çarşısı ile ilgili 2015 yılında Keşan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bu bina ile ilgili karar aldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu yıkm kararı 2 yıl geçtikten sonra işyeri sahiplerine tebliğ edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da “Ali Paşa Halk Çarşısı’nın yıkım kararı niçin uygulanmadı” başlıklı haberin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Edirne Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü yıkım kararı aldığını belirterek, dükkan sahiplerine tebliğ etti.

Hatırlanacağı üzere 21 Mayıs 2015 tarihinde Keşan Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar da binanın tehlike arz ettiği belirtilerek, gerekli işlemlerin yapılması için alınan karar 22 Mayıs 2015’te ve 11 Eylül 2019 tarihinde Keşan Kaymakamlığı ile Keşan Belediye Başkanlığı’na gönderilmişti. 2015’teki Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile 2019’daki Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu herhangi bir işlem yapmadı.

2023 yılı Şubat ayında yayımlanan haberimiz sonrasında Keşan Belediyesi haberimize herhangi bir açıklama göndermezken, pasajda bulunan ve işyeri açma ruhsatı olmayan işyerlerine ruhsat vermişti. Bu süreç devam ederken, bu pasajdan karot örnekleri 2024 Kasım ayında örnekler alınmıştı.

Çalışmalar ardından Edirne Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Gökhan Aygün ve Mehmet Fatih Aslan imzası ile bu pasajın riskli yapı olarak tespit edildiği 19 Mart 2025 tarihinde belirtilerek, muhtarlıkta yapılan ilanın son gününden itibaren 15 gün içerisinde riskli yapı tespitine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerinde Edirne Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne verilecek bir dilekçe ile itiraz edebilecekleri ve riskli yapı tespiti işlemine karşı , tespit işleminin kesinleşmesinden sonra 6306 sayılı kanunun 6.maddesinin 9. fıkrasına göre 30 gün içinde maliklerin 2577 sayılı İdari Uygulama Usulu Kanunu uyarınca dava hakkı açma hakkının mevcut olduğu da açıklandı.

133 işyeri bulunan Ali Paşa Halk Çarşısı’nda maliklerin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu konuda nasıl bir karar alacakları da netlik kazanacağı öğrenildi.