ÖSYM, e-YDS 2025/2 sınavının 1 Şubat Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenleyecek. 46 elektronik salon kullanılacak sınavda adaylara 180 dakika süre verilecek.ANKARA (İGFA) - 1 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2025/2 (İngilizce) sınavı için adaylarIN saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınavda, 46 elektronik salon kullanılacak ve saat 13.45’te başlayacak. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Kimlik kartı kaybeden veya kimlik kartında numara ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü açık olacak.