Düzce'de 4 servis aracının karıştığı zinceleme kazada servis aracında bulunan yolcular hafif şekilde yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Akçakoca D-655 karayolu üzerinde kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre aynı istikamette seyirhalinde olan 4 servis aracı çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Servis aracında bulunan yolcular hafif şekilde yaralanırken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: igf