Kış aylarına başlarken olduğu gibi yaz aylarında da otomobillerde bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Peki nedir bu değişiklikler? Yaz aylarında otomobillerde hangi bakımlar yapılmalı?Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) -Kış aylarında olduğu gibi otomobillerin ortama ve şartlara uygun, daha iyi bir performans sergileyebilmesi için yaz aylarında da bakıma girmesi gerekir.

Otomotiv servis firması sahibi Sadrettin Şengül, otomobillerin yaz bakımında dikkat edilmesi gerekenleri Herkes Duysun muhabirine anlattı.

Otomobillerde çeşitli periyodik bakımlar olduğunun altını çizen Şengül, “Bu periyodik bakımları zaten otomobil kullanıcılarının hepsi garanti kapsamındaki araçlarda takip etmek zorundadır. Onun haricinde otomobilin sağlığı için bakımlarını takip etmelidirler.”dedi.

“YILLIK VE KİLOMETRE BAKIMI HARİCİNDE MEVSİMSEL KONTROL YAPILMALI” Yıllık ve kilometre bakımlarının haricinde mevsimsel olarak gerekli kontrollerin yapıldığı dönemler olduğunu hatırlatan Sadrettin Şengül, otomobillerde kışa girerken kış bakımı yaptırıldığı gibi, yaza girerken de yaz bakımı yaptırılması gerektiğini ifade etti.

YAZ LASTİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Otomobillerde, mevsim değişikliği deyince akla ilk gelen şeyin otomobilin lastikleri olduğunu belirten Şengül, “Kışın kış lastiği taktırdığımız gibi, yaz mevsimine girerken de yaz lastiğini taktırmamız gerekiyor. Çünkü kış lastiği sıcak havalarda hem otomobilin yakıt tüketimini artırır aynı zamanda da ekonomik olarak yaz lastiğine göre daha pahalı bir lastik türüdür. Yazın daha fazla erime ve daha konforsuz bir sürüş yaşatır.” ifadelerini kullandı.

Şengül, yazın daha çok uzun yollara çıkıldığı için otomobillerin kauçuk aksamlarının ve ön takım aksamlarının serviste kontrol ettirilmesi gerektiğini vurguladı.