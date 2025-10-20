Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Yerinde Sahiplendirme Uygulaması' sayesinde sokak hayvanlarının popülasyonu kontrol altına alınıyor. Kırsal bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 175 köpek yerinde sahiplendirildi.

'Yerinde Sahiplendirme' Uygulamasıyla Sokak Hayvanları Kontrol Altında

175 Köpek Sahiplendirildi, Hizmet Vatandaşın Ayağına Götürüldü



Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de proje kapsamında Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tarım İl Müdürlüğü veteriner hekimleriyle birlikte köylere giderek hem sahiplendirme hem de kısırlaştırma çalışmaları yürüttü. Sahiplendirilen köpeklere mikroçip takılarak kimliklendirme işlemleri tamamlanıyor ve kuduz aşıları yapıldı.

Ekipler ayrıca, ziyaret ettikleri bölgelerde vatandaşlara kısırlaştırma hizmeti hakkında bilgilendirme yapıyor. Vatandaşlar, bu hizmetten yararlanmak için Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak randevu alabiliyor. Haftanın belirli günlerinde ücretsiz kısırlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Düzce Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanlarının kontrolsüz çoğalmasının önlenmesi ve daha sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için vatandaşlara çağrıda bulunarak, bu hizmete destek vermelerini istedi.