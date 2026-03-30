Düzce'de yağışlı havada kontrolden çıkan tır kazası yaptı. Kabalak mevkisindeki olayda sürücü hafif yaralandı. Güzergah geçici olarak büyük araç trafiğine kapatıldı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan bir tır, Kabalak mevkiinde yağışlı hava ve kaygan yol dolayısıyla kontrolden çıkarak kazaya karıştı.
Kazada tır sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle güzergâh, büyük araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve alternatif yolları kullanmaları konusunda uyardı.
