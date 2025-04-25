Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1077 adet sentetik ecza metamfetamin ve 5 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak Çilimli Cezaevi’ne gönderildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA)  - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bilecik Pazaryeri’nde DSİ'nin toplulaştırma çalışmaları sürüyor Bilecik Pazaryeri’nde DSİ'nin toplulaştırma çalışmaları sürüyor

Operasyonda, bin 77 adet sentetik ecza metamfetamin maddesi ve 7 parça halinde 5 gram kokain ele geçirildi.

Operasyon kapsamında İ.Y., E.K. ve S.S. adlı 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan işlem yapıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak Çilimli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Düzce polisi, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: igf