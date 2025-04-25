Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mahalle muhtarları, PTT Dağıtım Şefi Erhan Karşılar ve ilgili kurum yetkilileri bir araya geldi. Toplantının ana gündemini, tebligat konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri oluşturdu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı öncülüğünde muhtarlar, tebligat sorunları için toplandı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Songur, muhtarların görevlerinin yalnızca nüfus veya ikamet belgesi düzenlemekten ibaret olmadığını vurguladı.

Muhtarların toplamda 220 farklı kanun maddesinden sorumlu olduklarını belirten Başkan Songur, özellikle tebligatların muhtarlar için ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Songur, resmî kurumlardan gönderilen trafik cezaları, icra tebligatları ve mahkeme evrakları başta olmak üzere, çeşitli tebligatların muhtarlıklarda yoğun bir şekilde biriktiğini belirtti.

Muhtarlıklara ayda ortalama 300'e yakın tebligat evrakının geldiğini ve bunların önemli bir kısmının mahalle sakinlerine ulaştırılamadığını dile getirdi.

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği, postacıların ilgili adreste bulamadıkları kişilere ait tebligatları muhtarlıklara bıraktığını hatırlatan Songur, "Postacı tebligatı bize bıraktıktan sonra görevi bitiyor ancak bizim asıl sorumluluğumuz o zaman başlıyor. Mahalle sakinlerine ulaşmak için telefonla ya da bizzat adreslerine giderek büyük bir çaba harcıyoruz. Bu durum muhtarlarımız için ciddi bir yük haline geldi" dedi.

Vatandaşlardan, iletişim numaralarını mutlaka kayıtlı oldukları muhtarlıklara bildirmelerini isteyen Songur, vatandaşların kendi menfaatleri açısından da bu konuya hassasiyet göstermelerini beklediklerini ifade etti. Songur, toplantıya liderlik eden Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, PTT Dağıtım Şefi Erhan Karşılar ve tüm kurum temsilcilerine teşekkür etti.