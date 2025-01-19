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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza dolayısıyla yol kısmen trafiğe kapanırken araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık itfaiye ve polise ekipleri araçta sıkışan kişileri itfaiye ekiplerin yardımıyla kurtardı.

Hafif ticari araç ile çekici aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Düzce'de meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çekici aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce'deki kaza Akınlar Mahallesi’nde meydana geldi.