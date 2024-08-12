Düzce-Akçakoca yolu üzerinde meydana gelen iki aracın çarpışması sonucunda yaşanan kazada savrulan otomobil yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.Semih ŞAHİNŞAH / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Düzce- Akçakoca bağlantı yolu D-655 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Kazada S.C. idaresindeki 81 DP 300 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 81 ADA 061 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarparak durabildi.

Araçta bulunan B.C. ve D.A.C. isimli iki çocuk yaralandı.

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleleri sonrasında tedavileri için hastaneye sevk etti.

Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.