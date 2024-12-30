Düzce'de seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de kalıcı konutlar bağlantı yolu Metek mevkiinden Düzce istikametine seyir halinde olan belediye iştirak şirketi Beltur’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Lale Çakır’ın kullandığı 34 EHY 627 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Melehat Ertürk isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yere savrulan Ertürk, ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ertürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Lale Çakır polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.