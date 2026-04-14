Düzce'de düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 136 parça tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şahsın elindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde R.G. (1991 doğumlu, Sakarya) ve Ş.T. (1962 doğumlu, Düzce) isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanda yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 119 sikke, 13 yüzük, 1 heykel, 1 çömlek ve 2 haç olmak üzere toplam 136 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.