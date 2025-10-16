Bunlar da ilginizi çekebilir

Yapılan aramalarda 5 adet tabanca (3 ruhsatsız, 2 ruhsatlı), 20 adet tüfek (18 ruhsatlı, 2 ruhsatsız), 5 adet kurusıkı tabanca (1 faturalı, 4 faturasız), 1 adet havalı tüfek, 1 adet muşta, 1.362 adet kartuş, 520 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda Düzce Merkez'de 7, Gölyaka'da 3, Yığılca'da 4, Akçakoca'da 4, Çilimli ve Gümüşova'da ise 1'er adreste olmak üzere toplam 20 şüpheliyi kapsadı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekplerce belirlenen adreslere yönelik saat 07.00 ile 14.00 arasında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de sosyal medya platformlarında 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet (SKM) kapsamında silah teşhiri yaptığı belirlenen 20 sosyal medya kullanıcısının kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince internet ortamında silah teşhiri yapan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

