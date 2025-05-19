Edirne Valiliği ve ESTAB iş birliğinde, İbrice Limanı yakınlarında yapay resif projesi çerçevesinde M62 T model tank batırılacak.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Deniz ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında, M62 T model bir tank Saros Körfezi’ne batırılacak.

YAKLAŞIK 12-13 METRE DERİNLİĞE BATIRILACAK

Çorlu’dan getirilen tank, gerekli tüm prosedürlerin tamamlanması ve resmi izinlerin alınmasının ardından teslim alındı. Yaklaşık 12-13 metre derinliğe batırılması planlanan tank, Türkiye’de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık unvanına sahip olacak. Bu sayede yalnızca profesyonel dalgıçlar değil, yüzeyden şnorkelle yüzen vatandaşlar da batığı rahatlıkla gözlemleyebilecek.

BU AY İÇERİSİNDE DENİZE İNDİRİLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan tankın bu ay içerisinde denize indirilmesi bekleniyor. Proje, bölge turizmine yeni bir ivme kazandırırken, yerel ekonomiye de doğrudan katkı sunacak. Saros Körfezi’ni cazibe merkezi haline getirecek olan bu girişimle birlikte Keşan, su altı turizmi alanında da adından söz ettirmeye devam edecek.

SAROS’UN SU ALTI KÜLTÜREL MİRASI HER GEÇEN GÜN ZENGİNLEŞİYOR

ESTAB Başkanı ve Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu proje sadece dalış tutkunları için değil, Saros’a gelen her ziyaretçi için eşsiz bir deneyim sunacak. Aynı zamanda deniz yaşamı için yeni bir yuva oluşturacak. Tank batığı, bölgemizde hem turizmi güçlendirecek hem de deniz ekosistemine katkı sağlayacak. Doğayla uyumlu turizm anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu proje sadece dalış tutkunları için değil, Saros Körfezi’ni ziyaret eden her misafirimiz için eşsiz bir deneyim sunacak. Batırılacak tank, hem görsel bir cazibe merkezi olacak hem de deniz yaşamı için yeni bir yuva oluşturacak. Daha önce bölgemizde batırılan gemi, uçak ve su altı tarih müzesi gibi projelere şimdi bir de tank batığı eklenmiş oluyor. Böylece Saros’un su altı kültürel mirası her geçen gün daha da zenginleşiyor.Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Edirne Valiliğimize ve tüm kurumlara,teşekkür ediyorum.” dedi.

TÜRKİYE’DE EN SIĞA BATIRILAN BATIK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYACAK

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Temsilcisi ve Dalış Merkezi Derneği Başkanı Ahmet Yumurtacı, şunları söyledi: “Yaklaşık bir yıl önce ESTAB yetkilileriyle, denizlerimizi hem ekolojik açıdan zenginleştirmek hem de dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla bir proje başlattık. Bu projeyle, yapay resif oluşturmak üzere bir tankın denize batırılması hedeflenmişti. Sayın Valimizin ve ESTAB’ın da desteğiyle bu projemizi hayata geçirme noktasına geldik. Bu tank, yaklaşık 12-13 metre derinliğe batırılacak ve Türkiye’de bugüne kadar en sığa batırılan batık olma özelliğini taşıyacak. Bu özelliği sayesinde sadece profesyonel dalgıçlar değil, amatör dalış meraklıları ve hatta su altını keşfetmek isteyen birçok vatandaşımız da bu batığı rahatlıkla görebilecek. Dolayısıyla bölgemizdeki dalış turizmini canlandıracak, yerel ekonomiye katkı sağlayacak ve aynı zamanda su altı canlıları için yeni bir yaşam alanı oluşturacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”