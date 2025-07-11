Düzce’de şehir içi toplu taşıma ücretlerine 2025 yılı itibarıyla yeni bir zam yapıldı. Düzce Belediyesi Meclisi tarafından onaylanan karar doğrultusunda, yeni tarifeler Temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe girdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de şehir içi toplu taşıma ücretleri, 2025 yılı için yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, tam kart kullanan vatandaşlar şehir içi bir yolculuk için artık 32 TL ödeyecek. Öğrenciler ise indirimli tarifeden yararlanarak 20 TL karşılığında toplu taşımadan faydalanabilecek.

Tek kullanımlık kartla yapılan nakit binişlerin ücreti 35 TL’ye yükselirken, kredi kartıyla ödemelerde bu tutar 34 TL olarak belirlendi.

Ulaşımı daha sık kullanan gençler için sunulan Gençkart’ın aylık ücreti bin TL’ye çıkarıldı. Kart kullanıcılarının yıllık vize ve temin ücretlerinde de artış yaşandı.

Buna göre, tam kart için yıllık ücret 300 TL, öğrenci kartı için 150 TL, serbest kart için ise 400 TL olurken, ayrıca indirimli kartların yıllık vize yenileme ücreti 150 TL olarak açıklandı.