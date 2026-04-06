Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte altın satışı yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın dolandırıldığı yönündeki başvurusu üzerine Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, Manisa'da ikamet eden 4 şüphelinin, müştekiyle telefonla irtibata geçerek ellerinde tarihi eser niteliğinde altın bulunduğunu ve satmak istediklerini beyan ettikleri belirlendi. Tarafların anlaşmasının ardından Düzce'de buluştuğu, müştekinin yaklaşık 202 adet altını 560 bin lira karşılığında satın aldığı, daha sonra altınların sahte olduğunu fark ettiği tespit edildi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen geniş çaplı çalışmalarda, şüphelilerin dolandırıcılık suçundan sabıka kayıtlarının bulunduğu, kamera kayıtları ve telefon görüşme trafiği analiz edilerek hareketlerinin adım adım takip edildiği bildirildi.

Ekipler ayrıca il genelindeki kuyumcular ve altın ticareti yapan iş yerleriyle görüşerek benzer yöntemlerle gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı önlem aldı.

Şüphelilerin Akçakoca ilçesinde olabileceğine yönelik bulgular üzerine yürütülen çalışmalarda, farklı adreslerde konakladıkları belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler kaldıkları yerlerde yakalandı.

Operasyonda 149 adet sahte altın, suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu, 15 GSM hattı, 51 bin 400 lira nakit para, 33 adet sentetik ecza hapı ile 2 kiralık araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, kentte asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.