ANKARA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 21 daimi işçi alınacak.

Alım yapılacak kadrolar arasında 6 kılavuz kaptan, 2 mühendis, 2 tekniker, 6 elektrik zabiti ve 5 dalgıç yer alıyor. Adaylardan, başvuracakları pozisyona göre lisans veya ön lisans mezunu olmaları, ilgili mesleki yeterlilik belgelerine sahip bulunmaları ve belirlenen şartları taşımaları isteniyor.

Mühendis, tekniker, elektrik zabiti ve dalgıç kadroları için KPSS puanı şartı aranırken, kılavuz kaptan alımında KPSS şartı bulunmuyor. Adayların ayrıca 36 yaşından gün almamış olmaları, mesleki tecrübe ve özel yeterlilik koşullarını sağlamaları gerekiyor. Başvuruların ardından adaylar sözlü ve/veya yazılı sınava tabi tutulacak. Başarı puanı; KPSS puanı ile sınav sonucunun ortalaması alınarak belirlenecek. KPSS şartı aranmayan kadrolarda ise değerlendirme yalnızca sözlü sınav üzerinden yapılacak.

İşe alınacak adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartı aranırken, yerleştirilen personelin kurumun belirlediği görev yerlerinde çalışmayı kabul etmiş sayılacağı belirtildi.

Sınav tarihleri ve diğer duyurular, kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

