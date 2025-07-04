Düzce Akçakoca'da, pat pat ile kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan 65 yaşındaki Feridun Yapıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Akçakoca'da meydana gelen pat pat kazasında ağır yaralanan 65 yaşındaki Feridun Yapıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçtiğimiz günlerde Akçakoca çevre yolunda gerçekleşen kazada, pat pat olarak bilinen tarım aracıyla bir kamyon çarpışmış, çarpmanın etkisiyle pat pat sürücüsü Feridun Yapıcı ağır şekilde yaralanmıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yapıcı, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.