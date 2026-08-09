Avcılar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu 10,5 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde kıyıya çekildi.

ANKARA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul Avcılar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir teknenin kurtarıldığını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, 10,5 metre boyundaki ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu tekne, makine arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı.

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İhbar üzerine bölgeye KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Ekipler tarafından kontrol altına alınan tekne, yedeklenerek Avcılar Balıkçı Barınağı'na emniyetle ulaştırıldı.

Olayda teknede bulunan 6 kişinin güvenli şekilde karaya çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: RSS